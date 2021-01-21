إسرائيل – أفاد موقع “والا” العبري بأن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في منطقة البحر الأحمر على خلفية التوتر مع إيران، والمخاوف من عمليات انتقامية إيرانية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين، أن إيران تبحث عن طريقة للانتقام على مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زاده، حيث وجه مسؤولون إيرانيون أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال فخري زاده.

وأشار المسؤولون إلى أنه على ضوء ذلك، وضع الجيش الإسرائيلي عددا من الوحدات العسكرية في حالة تأهب قصوى بينها قوات من أسطول الغواصات والسرب 13.

ولفتوا إلى أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت مؤخرا عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت على مدار عدة أسابيع تحت الماء.

وأضافوا أن قرار نقل الغواصة إلى البحر الأحمر اتخذ بالتناسب مع التحديات الأمنية في المنطقة، ويشكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لكافة السيناريوهات.

المصدر: I24

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