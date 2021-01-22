ليبيا – كشف رئيس لجنة متابعة المخابز علي أبو عزة عن تفاصيل جديدة أبرزها تشكيل غرفة طوارىء بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

أبو عزة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الخميس أوضح أن مهمة الغرفة التواصل مع مكتب دعم القرار في المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد، مؤكدًا أن أغلب المخابز عادت للعمل بعد توقفها لأيام وباتت تبيع الخبز بسعره الرسمي، وهو 20 قرشًا لكل رغيف بوزن 100 غرام، بعد وعود من وزارة الاقتصاد بأنها ستوفر الدقيق بسعر مناسب خلال شهرين، أي قبل أيام من حلول شهر رمضان.

وقال أنهم عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات موسّعة مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي، في محاولة منهم لتعزيز وتسهيل إجراءات الموردين من أصحاب المطاحن، إذ تفاجأوا خلال الاجتماع بأنه لم يتقدم أي من أصحاب المطاحن الخاصة بأي طلب لتوريد القمح حتى 17 من شهر يناير الجاري، متخوفين من أثر سعر الصرف الجديد على السوق المحلي، إلى جانب متغيرات السعر عالميًا مع مطلع العام الجديد والتي تعيش حالة من عدم الاستقرار.

رئيس لجنة متابعة المخابز بيّن بأن كل العوامل المذكورة سابقًا أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية.

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