ليبيا – كشف رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي النفطية فضل الله عيسى احتيتة عن رفع القدرة الإنتاجية للشركة ضمن برنامج الميزانية الاستثنائية.

بيان صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد نقل عن احتيتة تأكيده أن هذا الرفع تم بعد إجراء صيانة لـ3 أبار في حقل مسلة، مشيرًا إلى أن أن إدارة هندسة الإنتاج بالتعاون مع الإدارات المختصة تمكنت من الانتهاء من عمليات الصيانة عن طريق آلية الحفر المائل.

وأضاف أن الصيانة رفعت القدرة الإنتاجية لهذه الآبار إلى 5955 برميلًا يوميًا، ما يحتم الثناء على أداء وتفاني كافة الإدارات التابعة للجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، مع الجهود المبذولة والسعي للمحافظة على الإنتاج والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

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