بروكسل – دان الاتحاد الأوروبي بشدة، امس العلمية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “ندين بشدة الهجوم الهمجي الذي هز وسط بغداد صباح اليوم وأودى بحياة العديد من المواطنين وجرح آخرين”​​​، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، “دعمه الكامل للسلطات العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب، ومساندة العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها”.

وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

وأكدت المصادر أن انتحاريا فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا انتحاريا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

المصدر: وكالات

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