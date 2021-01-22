نيويورك – تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي قدمته السعودية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية.

وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مشروع القرار تقدمت به المملكة، والمغرب، ومصر، والبحرين، وعمان، والإمارات، واليمن، وباكستان، وعشرات الدول الصديقة المشاركة في رعاية مشروع القرار بالاستعانة في صياغته بمبادرة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

وأعرب عن أمله بأن يحقق القرار تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول، وجعل هذه الثقافة درعا مكينا يصد هجمات التطرف والكراهية والعنف.

ويدين القرار كل أعمال العنف أو التهديد التي ما زالت ترتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو الحاق أضرار بها، لكونها أماكن للعبادة، كما يرفض القرار طمس هوية وتحويل أي مواقع دينية بالقوة.

ويدين هجمات المتطرفين والإرهابيين على المواقع الدينية وأماكن العبادة، ويؤكد على أهمية المواقع الدينية كأماكن للسلام تمثل تاريخ الناس ونسيجهم الاجتماعي ويجب احترامها.

ويرفض القرار جميع خطابات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقولبة السلبية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وأن حرية الرأي والتعبير تنطوي عليها مسؤوليات وواجبات في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

المصدر: عكاظ

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