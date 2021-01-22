السعودية – أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن تفاؤل بلاده بأن تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة “ممتازة” في ظل بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.

ونقلت قناة “العربية” عن ابن فرحان قوله في حديث لها، اليوم الخميس: “متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن”.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات المشتركة بين البلدين، كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وأوضح: “تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين”.

وتابع: “علاقتنا مع أمريكا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير… سنتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي”.

كما توقع بن فرحان: “إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن”.

وتولى الديمقراطي بايدن منصب الرئيس الأمريكي الـ46 يوم 20 يناير بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على سلفه، الجمهوري دونالد ترامب، الذي شهدت العلاقات بين الرياض وواشنطن في فترة رئاسته تعزيزا ملموسا خاصة في ظل توحيد مواقفهما تجاه الملف الإيراني.

المصدر: “العربية” + وكالات

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