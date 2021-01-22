اليابان – أكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، التزامهما باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا العام، وذلك في نفي لتقارير حول احتمال إلغائها.

ورغم وجود أغلب مناطق اليابان في حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من عدوى “كوفيد-19″، تعهد منظمو أولمبياد طوكيو بإقامتها في موعدها المحدد في 23 يوليو المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنه “لا صحة” لتقرير في صحيفة “تايمز” البريطانية، يقول إن الحكومة خلصت في مناقشات خاصة إلى إلغاء الألعاب الأولمبية.

ومن جهتها قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إنه لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل الأولمبياد، وإنه يجب تقديم اعتراض على تقرير “تايمز”.

كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت في بيان، إن كل شركائها ومن بينهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية “يركزون تماما” على استضافة الألعاب في موعدها.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا ردد الكلام نفسه، وقالت: “سنطبق كل الإجراءات الممكنة ضد كوفيد-19 وسنواصل التعاون عن قرب.. في استعداداتنا لاستضافة ألعاب آمنة هذا الصيف”.

وكانت “تايمز”، نشرت تقريرا أمس الخميس، قالت فيه نقلا عن عضو كبير في الائتلاف الحاكم لم تكشف عن هويته، إن تركيز الحكومة اليابانية الآن ينصب على استضافة طوكيو للأولمبياد في الموعد المتاح التالي وهو عام 2032.

المصدر: رويترز

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