ماليزيا – كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو، الأربعاء المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.

وفي المقابل، ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

وتجري قرعة كأس الاتحاد الآسيوي عند الساعة (9:30) بتوقيت السعودية، ويليه سحب قرعة دوري أبطال آسيا عند الساعة (11:30) ظهرا.

المصدر: وكالات

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