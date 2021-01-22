الولايات المتحدة – بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشكيل فريق الدفاع عنه في إجراءات عزله الثانية في مجلس الشيوخ، عبر تعيين المحامي، بوتش باورز، المقيم في ساوث كارولينا.

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، إن باورز “يحظى باحترام كبير من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وسوف يقوم بعمل ممتاز في الدفاع عن الرئيس ترامب”. ولم يذكر ميللر ما إذا كان باورز هو المحامي الوحيد الذي سيمثل ترامب.

وكشف مصدران مطلعان على المناقشات، أنه تم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على مشاركة باورز في مؤتمر الحزب الجمهوري، وقالا إن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ذكر أنه أوصى بباورز لترامب.

وعندما سئل في وقت لاحق عن الفريق القانوني لترامب، قال جراهام للصحفيين: “أعتقد أنه سيكون لديه فريق جيد.. أعرف باورز منذ فترة طويلة وهو قوي”.

المصدر: “nbc news”

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