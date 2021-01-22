شبكة “سي إن إن”: توجيه تهم إلى أكثر من 120 شخصا في أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول

شبكة “سي إن إن”: توجيه تهم إلى أكثر من 120 شخصا في أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول

الولايات المتحدة – أفادت شبكة “CNN” بأن السلطات الأمريكية المختصة وجهت إلى أكثر من 120 شخصا تهما بشأن تنظيم أعمال الشغب في واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير .

وأبلغت وزارة العدل إدارة الرئيس جو بايدن بالأمر، فيما تراوحت طبيعة التهم الموجهة بين الدخول غيرالقانوني إلى مبنى الكونغرس والهجوم على ضباط الشرطة.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن بعض هؤلاء متهمون بارتكاب أعمال أكثر خطورة، ويتمثل ذلك في تنظيم مؤامرة والتهديد بارتكاب أعمال عنف.

وأبلغ مسؤولو وزارة العدل، الإدارة الجديدة أن البحث على مستوى البلاد عن المشتبه بهم سيتواصل.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في إطار هذه الجهود، بزيادة قيمة المكافأة مقابل الحصول على معلومات حول القنابل محلية الصنع التي تم اكتشافها في 6 يناير بالقرب من مبنى الكابيتول، إلى 75000 دولار هذا الأسبوع.

وتفترض شبكة “CNN” أن رفع قيمة المكافأة يشير إلى أن أجهزة الأمن لم تتوصل بعد إلى الذين صنعوا العبوات الناسفة وأوصلوها إلى واشنطن.

المصدر: تاس

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