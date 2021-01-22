إسبانيا – أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتيجة الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة وطعن فيه على عقوبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد، رفضت استئناف برشلونة، وأقرت العقوبة على ميسي.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب اعتدائه من دون كرة على، أسيير فيلاليبري، مهاجم أتلتيك بيلباو (2-3)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقدم برشلونة استئنافا لخفض العقوبة إلى مباراة واحدة بدلا من مباراتين، معتمدا على أن اللاعب لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق الكتالوني قبل هذه الواقعة.

وغاب النجم الأرجنتيني وفقا للعقوبة عن مباراة كورنيا، مساء أمس الخميس، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، وسيغيب بالتالي عن مواجهة إلتشي، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة العشرين من الليغا المحلية.

المصدر: وكالات

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