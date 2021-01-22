إسبانيا – أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة ضد منافسه رايو فاليكانو فريق دوري الدرجة الثانية.

وتأهل 11 فريقا من دوري الدرجة الأولى إلى دور الـ16 لكأس الملك وهي، برشلونة، فياريال، ريال سوسييداد، إشبيلية، فالنسيا، أتلتيك بيلباو، غرناطة، بلد الوليد، أوساسونا، وريال بيتيس، تضاف إليها 3 أندية من دوري الدرجة الثانية وهي: ألميريا، جيرونا، رايو فاليكانو، وناديين من الدرجة الثالثة وهما، ألكويانو قاهر ريال مدريد، ونافالكارنيرو المتأهل على حساب فريق الدرجة الأولى أيضا إيبار.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

ألكويانو – أتلتيك بيلباو

نافالكارنيرو – غرناطة

جيرونا – فياريال

رايو فاليكانو – برشلونة

ألميريا – أوساسونا

بلد الوليد – ليفانتي

إشبيلية – فالنسيا

ريال بيتيس – ريال سوسيداد.

وستقام مباريات دور الـ16 أيام 26 و27 و28 يناير الجاري، على أن تقام مواجهات الدور ربع النهائي يومي 2 و3 فبراير المقبل، بينما ستجري مواجهات الدور قبل النهائي بنظام الذهاب والإياب أيام 10 فبراير و3 مارس المقبلين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 أبريل 2021، على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية.

المصدر: وكالات

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