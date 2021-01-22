هنغاريا – أصبحت هنغاريا، اليوم الجمعة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي وقعت عقدا على اقتناء لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عقب اجتماع عقده اليوم في موسكو مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وحكومة بودابست أبرما اتفاقية بشأن تصدير لقاح “سبوتنيك V” إلى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أن موراشكو وسيارتو بحثا خلال الاجتماع تطبيق الاتفاقات المبرمة في الجلسة الأخيرة من اللجنة الحكومية المشتركة، مع التركيز على التعاون في مجال الرعاية الصحية، وخاصة مسألة إمدادات “سبوتنيك V” إلى هنغاريا.

من جانبه، كشف الوزير الهنغاري أن تصدير اللقاح الروسي إلى بلده سيأتي على ثلاث مراحل، مشددا على أن تسريع وتيرة حملة التطعيم يمثل أولوية وطنية لحكومة بودابست، وسيتيح التراجع عن القيود الصارمة المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وأوضح أن الحكومة الهنغارية، بسبب اضطرابات في الإمدادات اضطرت إلى البحث عن مصدر بديل لاستيراد لقاحات موثوق بها على وجه السرعة، مبديا ارتياحه إزاء العقد المبرم مع صندوق الاستثمارات الروسي اليوم.

وأصبحت هنغاريا أمس أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك V”، الروسي، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتم تسجيل “سبوتنيك V” حتى الآن في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: وكالات روسية

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