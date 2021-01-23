ليبيا – قال عضو وفد مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عمر أبو ليفية إن استئناف المشاورات في بوزنيقة يأتي وسط أجواء إيجابية وتفاؤل باعتبار ما تم تحقيقه في مسارين من المفاوضات الليبية هما مسار توحيد واختيار السلطة التنفيذية والمسار الدستوري.

أيو ليفية أضاف في تصريحات لـ”العربية و الحدث” “نرجو استكمال هذا التقدم نحو حل الأزمة بتوافق حول المناصب السيادية”، مشيدا بما أسماه “الدور الإيجابي للدبلوماسية المغربية” والمساعي الهادفة إلى إنهاء الانقسام و الفوضى والصراع على الحكم في ليبيا.

وتابع “يجب علينا مراعاة التوزيع الجغرافي والسياسي في هذه المحادثات وكذلك العمل على تثبيت أركان الدولة”.

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