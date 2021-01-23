ليبيا – قال عضو اللجنة الفنية في المصرف المركزي طرابلس مصباح العكاري إنه فتح اعتمادات مستندية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.

العكاري وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الجمعة أكد أن فتح الاعتمادات المستندية تم في شهر يناير الجاري بنحو 300 مليون دولار أمريكي ، إلا أنه ورغم موضوع هذا التصريح لم يسجل الدولار انخفاضات تذكر في السوق السوداء .

هذا وشهدت بعض المصارف إقبالا من قبل بعض المودعين في مصارف مُنحت اعتمادات ما أدى لحلحلة أزمة السيولة بشكل جزئي باستثناء مصرف التجارة والتنمية الذي يرفض الكبير وفقًا لبعض المصادر منحه أي مبالغ من النقد الأجنبي للبيع .

المرصد – متابعات

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