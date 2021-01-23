ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إنه لا يمكن تفكيك المليشيات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا ضرورة استعمال القوة مع تلك العناصر التي لا تخضع لقانون معين.

الفيتوري أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” الجمعة أن تفكيك الميليشيات عبر الاتفاق العسكري أمر في غاية الصعوبة، لا يمكن أن يتم عبر المجتمع الدولي الذي وصفه بـ”المنقسم”على نفسه، مؤكدًا أن الجيش هو المعوّل الوحيد عليه في تفكيك تلك العناصر.

وحول إمكانية دمج الميليشيات المسلحة في المنظومة الأمنية، قال المحلل السياسي إن ما يحدث الآن في المنطقة الغربية ليس الدمج الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، إلا أنه يأتي ضمن ما وصفه بـ”حرب العصابات” بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاآغا.

الفيتوري أكد أن كلا الرجلين اللذين أطلق عليهما “الأصدقاء الأعداء” يستقوي كل منهما بالمليشيات على الآخر، ويحاول ضمها إلى معسكره، تحت ذرائع مختلفة منها الدمج كما يتبع باشاآغا، وحفظ الأمن كما يفعل منافسه السراج، بتعيين إرهابيين رؤساء لمراكز أمنية حساسة.

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