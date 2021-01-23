إسبانيا – قاد المهاجم المغربي المتألق يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى الفوز على ضيفه قاديش (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز يوسف النصيري ثلاثية الفريق الأندلسي “هاتريك”، في الدقائق (35 و39 و62) من زمن اللقاء.

ورفع المهاجم المغربي المتوهج رصيده بهذا “الهاتريك” الثاني له بقميص إشبيلية، بعد الأولى في مرمى ضيفه ريال سوسييداد، يوم السبت 9 يناير الجاري أيضا، رصيده إلى 12 هدفا وتصدر قائمة هدافي الليغا، متجاوزا بفارق هدف كلا من النجمين الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وبدوره رفع إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث حتى الآن في ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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