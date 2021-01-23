مصر – أفادت وزارة النقل المصرية، إن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية – الاستاد الممتد بطول 56.5 كيلومتر، سيتم خلال شهر مايو من عام 2022.

وأضافت وزارة النقل، أنه يجرى حاليا إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية للمشروع بنسبة إنجاز 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة إنجاز 12%، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم نهاية مايو 2022.

وأوضحت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية تمتد من مسجد المشير حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 11.5 كم خلال فبراير 2023، مشيرة إلى أنه تم إنهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية.

ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى “الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية” وهي أول وسيلة نقل من نوعها في مصر.

المصدر: “اليوم السابع”

Share and Enjoy ! 0 Shares