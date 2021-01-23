ليبيا – وجهت بلدية صبراتة الجمعة خطابًا لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاستشاري بطرابلس والبعثة الأممية إلى ليبيا، بشأن معاناة المدينة من سيطرة الميليشيات.

بلدية صبراتة أعربت عن تفاجئها منذ دخول من وصفتهم بـ”قوات الوفاق” للمدينة بالإنفلات الأمني، مبينةً بأنهم يعانون حتى وقت كتابة البيان من سيطرت المليشيات المسلحة على مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين.

وتابعت البلدية في بيانها :” وإذ نعيش هذه الأزمات بمرارة فإننا نبلغكم بأنه قد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه فمن سوف يرد الظلم والتمادي عن الامنين”.

وأضاف البيان :” أعلمكم بأن مايحدث من إنتهاكات والتي كان آخرها اختطاف كل

من المواطنين :

– امحمد مفتاح امحمد ابوصبيع

– مصطفى مفتاح امحمد ابوصبيع

من قبل مليشيا مسلحة قامت بمداهمة منزلهم واقتيادهم الى جهة مجهولة” .

وأكدت البلدية في ختام بيانها بأن كل ذلك من مسؤولية وزارة داخلية الوفاق ودفاع المفاق المسؤولتين عن امن مدينة صبراته واستقرارها .

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