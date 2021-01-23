ليبيا – بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الجمعة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا يان كوبيش عبر الهاتف القضايا المُتعلّقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.
وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان لها نقلتة وكالة “سبوتنيك” إنه خلال المحادثة تمّت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة؛ من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد.
وهنّأ بوغدانوف كوبيش بمناسبة تعيينه، متمنيًا له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه.