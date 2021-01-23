وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان لها نقلتة وكالة “سبوتنيك” إنه خلال المحادثة تمّت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة؛ من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد.