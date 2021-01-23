الأرجنتين – كشفت وسائل إعلام، أن لوكا، طبيب الراحل دييغو مارادونا، استخدم توقيعا مزورا للأسطورة في سبتمبر الماضي، لطلب سجله الطبي من العيادة التي كان يتلقى فيها العلاج قبل وفاته في نوفمبر.

وذكرت صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، أن سلطات إنفاذ القانون في الأرجنتين، عثرت على وثائق تحمل توقيع مارادونا المزيف أثناء تفتيش مكتب ومنزل الدكتور لوكا.

وأوضحت أنه تم تأكيد حقيقة التزوير بعد فحص الخط.

وبعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني في 25 نوفمبر الماضي عن عمر 60 عاما بسبب أزمة قلبية، بدأ القضاء الأرجنتيني تحقيقا موسعا لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الإهمال في علاجه الطبي بشكل قد يكون أدى إلى ما يمكن اعتباره جريمة القتل الخطأ.

المصدر: “Corriere dello Sport”

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