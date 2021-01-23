كوريا ش – صنفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أخرى، كوريا الشمالية البلد الأسوأ من حيث مستوى التغذية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال تقرير هذه الهيئات العالمية إن أكثر من 45 بالمئة من سكان كوريا الشمالية عانوا من نقص التغذية بين سنتي 2017 و 2018، وهي أعلى نسبة في منطقة دول آسيا والمحيط الهادئ، تليها تيمور الشرقية وأفغانستان بحوالي 30 بالمئة لكل منهما.

وأوضح التقرير الأممي أن 28,6 بالمئة فقط من أطفال كوريا الشمالية، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 اشهر إلى 23 شهرا، كانوا خلال 2017 و2018 يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء وفق مقاييس نظام “ماد” (MAD) الغذائي، مما يعني أن 7 من كل 10 أطفال كوريين شماليين كانوا محرومين من الحد الأدنى من الغذاء الضروري اليومي.

معاناة كوريا الشمالية من العقوبات ومختلف القيود الدولية والأمريكية التي تعيق استيرادها ما تحتاجه من المواد الغذائية، بالإضافة إلى التقلبات المناخية وكوارثها، والأزمة الصحية العالمية، زادت وضعها الغذائي سوءا. وفوق ذلك، تراجع إنتاج بيونغ يونغ من المواد الغذائية العام الماضي بنسبة 5,2 بالمئة

المصدر: وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية

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