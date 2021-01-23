ألمانيا – صرح الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، أرمين لاشيت، بأن روسيا تعتبر خصما للغرب في الكثير من المجالات، ولكن من الضروري إيجاد طرق للتعاون مع موسكو.

وقال لاشيت في تصريح لصحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ” الألمانية، نشر يوم الجمعة: “موقفي تجاه روسيا شفاف تماما… فروسيا تعتبر خصما في الكثير من المجالات، ولكن لا تزال هناك قضايا مهمة نحتاج إلى روسيا لتسويتها”.

ومن بين المجالات التي يجب التعاون مع روسيا فيها، ذكر لاشيت الجهود لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وتسوية النزاعات مثل النزاع في ليبيا.

واعتبر زعيم الديمقراطيين المسيحيين أنه “من الضروري إيجاد الطرق للتعاون”.

ومع ذلك أشار لاشيت إلى ضرورة “رسم حدود لروسيا” لمنع محاولاتها للتأثير على دول البلطيق وبولندا، حسب قوله.

يذكر أن أرمين لاشيت انتخب في يناير 2021 زعيما لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل. ومن المتوقع أن يقود لاشيت الحزب أثناء الانتخابات المقبلة في سبتمبر وقد يكون مستشارا ألمانيا جديدا في حال فوز حزبه في الانتخابات، علما بأن ميركل استقالت من قيادة الحزب في 2018، ولن تترشح لها مجددا.

المصدر: تاس

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