 ذراع الإخوان .. العدالة والبناء يؤكد ترشيحه باشاآغا لرئاسة ” حكومة الحوار “ – صحيفة المرصد الليبية
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ليبياأعلنت قناةبانوراماالفضائية الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء دعمها لترشح فتحي باشاآغا لرئاسة حكومة حوار تونس في أول إشارة علنية تؤكد صحة كلالتقارير عن علاقة باشاآغا بالحزب وجماعة الإخوان المسلمين كونه مرشحهم للمنصب عبرالحوار .

وبثت قناةبانوراماتقريرًا مساء الجمعة عبر شاشتها وتابعته المرصد بعنوانساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنيةليتضح بأن هؤلاء هم عضو مجلس الدولة ادريس بوفايد والمحلل السياسي حافظ الغويل والتاجر حسني بي .

وعقب بث القناة لتقريرها ، نشرت شبكة الرائد الإعلامية الذراع الصحافي للعدالة والبناء ذات المحتوى ولكن على شكلصور إنفوجرافيكمكتوبة في إشارة أخرى على دعم الحزب لباشاآغا كمرشح لهم بل وذراع ضاربة عقب خسارتهم كل أوراقهم الرابحة وإفلاسهم من أي شخصيات قد تقنع ولو قسم يسير من الليبيين  .

مقتطفات من تقرير بانوراما :

وقالت القناة أن شخصيات من عالم السياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية من مناطق وانتماءات مختلفة يدعمون باشاآغا ، نقلت عن الغويل قوله أن باشاآغا هو من واجهالعدوان على طرابلس بينما كان رئيس واعضاء الرئاسي مختفين او خارج البلاد .

مقتطفات من ” إنفوجرافيك ” الرائد :

ومن جهته قال أبوفايد وهو مقرب من الإخوان المسلمين بأنهم يدعمون باشاآغا زاعمًا أن الحكومة التي ستتشكل بحلول مطلع الشهر القادم وقد تبقى من ولايتها 10 أشهر فقط ستشرف على الاستفتاء على الدستور وانتخابات ديسمبر القادم .

اما حسني بي قالوفقًا لما نقلته عنه قناة الإخوان  أن باشاآغا مؤهل لهذا المنصب وتنطبق عليه مؤهلات هذا المنصب وبأن كل ما يحتاجهأي باشاآغاهو اختيار افضل المستشارين .

المرصد – خاص

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