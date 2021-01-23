إسبانيا – يحظى الظهير الأيمن لإنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، بفرصة جديدة لارتداء قميص ريال مدريد، الذي نشأ وترعرع فيه، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها فريقه الحالي.

وانتقل حكيمي من ريال مدريد لإنتر ميلان الصيف الماضي، نظير 40 مليون يورو، مقسمة إلى دفعات.

ولم يدفع نادي إنتر ميلان حتى الآن، القسط الأول من الصفقة البالغ 10 ملايين يورو، حيث كان من المفترض أن يسدد هذا القسط في ديسمبر الماضي، لكن إنتر اتفق مع ريال مدريد على تأجيل موعد السداد إلى 30 مارس.

ووفقا لموقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن الريال طلب من إنتر، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة حكيمي في موعدها، مضيفا أن إدارة الفريق الملكي، تشعر بالقلق بشأن مشاكل إنتر المالية، حيث لدى النادي متأخرات في الأجور لموظفيه ولاعبيه لشهري يوليو وأغسطس.

وأشار المصدر إلى أنه على خلفية هذه العوامل، يفكر مسؤولو الريال في إعادة حكيمي إلى مدريد، لأنهم ليسوا متأكدين بعد من قدرة إنتر على سداد قيمة صفقة تعاقده مع النجم المغربي.

وفرض حكيمي اسمه بقوة وبسرعة مع إنتر ميلان، إذ أصبح ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة المدرب، أنطونيو كونتي، وشارك الدولي المغربي مع “النيراتزوري” في 24 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

المصدر: football24

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