ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة مع السفير الإيراني الجديد في العاصمة طرابلس محمد رضا رؤوف شيباني.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة السبت تابعته صحيفة المرصد فقد شدد سيالة على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والإسلامية بين ليبيا وإيران وأهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشروع في إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأضاف البيان أن سيالة أعلم شيباني بوجوب تعزيز اللقاءات الثنائية على الصعيد الإقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال والتشاور والتنسيق في المحافل الدولية فيما أعرب السفير الإيراني الجديد عن سعادته للعمل في ليبيا.

وأكد شيباني بحسب البيان أنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعيات اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن مبديا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق لإيجاد حل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي.

Share and Enjoy ! 0 Shares