إنجلترا – صرح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في صفوف “الريدز” عن شهر ديسمبر الماضي، بأن وضع ليفربول ليس رائعا في الوقت الحالي، ويحتاج الفريق للتركيز على كل مباراة.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف في 8 مباريات خلال شهر ديسمبر، وحصل على جائزة لاعب الشهر لأول مرة في الموسم الجاري، بعدما توج بها زميله المهاجم السنغالي، ساديو ماني، في سبتمبر، والمهاجم البرتغالي، ديوغو جوتا، في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ونافس النجم المصري على هذه الجائزة الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وفابينيو.

وقال صلاح عقب تسلم الجائزة: “شكرا جزيلا لكم.. إنه شيء جميل، لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة”.

وأضاف: “الوضع ليس رائعا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين ونحافظ على الاستمرارية”.

وأتم: “أريد شكر الجماهير كثيرا، وأقول لهم شكرا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب”.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 13 هدفا.

بينما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع في ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 34 نقطة، متخلفا بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد، المتصدر.

ولم يسجل “الريدز” أي هدف في آخر 4 مباريات في الدوري، حيث تعادل في اثنتين منها وخسر مرتين أيضا.

وسيحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد، في إطار منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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