المغرب – أعلنت الرباط، امس عن فقدان عنصرين متدربين في قوات “كوماندوز” التابعة للبحرية الملكية المغربية خلال تدريبات عسكرية جرت في 20 يناير قبالة سواحل القصر الصغير.

ونقلت “وكالة المغرب العربي للأنباء” عن “مصدر عسكري” أن متدربين اثنين من “كوماندوز” البحرية الملكية “أضحيا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهما تيارات بحرية قوية خلال تدريبات بحرية يوم 20 يناير قبالة سواحل القصر الصغير”.

وأوضح المصدر أن تيارات بحرية شديدة القوة جرفت مجموعة متدربين من “كوماندوز” البحرية الملكية خلال هذه التدريبات، حيث “تمكن بعضهم من بلوغ الساحل المغربي بمساعدة عناصر لخفر السواحل وقوارب تابعة للبحرية الملكية، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 4 متدربين”.

وأضاف أن 2 من هؤلاء المتدربين “نجحا في بلوغ الساحل الإسباني سباحة، وسط أمواج عاتية وبحر هائج، مبديين شجاعة قل نظيرها ودرجة عالية من الاحترافية”، مشيرا إلى أنه قد تمت “إعادة هذين الجنديين إلى أرض الوطن عن طريق وسائل جوية للقوات المسلحة الملكية، وأنهما في حالة صحية جيدة”.

وبخصوص الجنديين الاثنين الآخرين، أبرز المصدر العسكري أنهما لا يزالان في عداد المفقودين، لافتا إلى أنه تمت “تعبئة عدة وسائل جوية وبحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، للبحث عنهما، في إطار الآلية الوطنية للبحث والإنقاذ”.

المصدر: “وكالة المغرب العربي للأنباء”

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