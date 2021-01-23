إنجلترا – اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بفشله في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، وكانت الخسارة 0-1 أمام بيرنلي، يوم الخميس الماضي، أول هزيمة لـ”الريدز” على ملعبه “آنفيلد” منذ ما يقرب عن أربع سنوات.

وبات الفريق الأحمر، يتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، الغريم مانشستر يونايتد، الذي سيواجهه غدا الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي .

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المرتقبة: “عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب كما نريد، فهناك مشكلة”.

وأضاف: “أتفهم من المشكلة أن الأشياء التي طلبتها من اللاعبين لم أوضحها بشكل كاف، لذا يجب أن أغير طريقتي في إبلاغهم، ويجب أن نغير طريقة اللعب”.

وتابع: “يجب أن نعمل على بناء الثقة، ولم تفلح الجهود في الثلث الأخير من الملعب في المباريات الماضية”.

وأردف: “لم نحقق النتائج المطلوبة منذ أسابيع، وبعض الأجزاء من اللعب كانت جيدة، وأخرى لم تكن كذلك، لذا يجب أن نتمسك بالشق الجيد ونحسن بقية الأمور”.

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، علق المدرب الألماني قائلا: “نريد الفوز بالتأكيد، والمباراة ستحسم ليلة الأحد، وسنختار التشكيلة على هذا الأساس، ويجب أن نلعب بشكل جيد جدا لأن يونايتد يمر بفترة متميزة”.

المصدر: رويترز

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