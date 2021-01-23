ليبيا – توقع عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز حدوث انقلاب على ماتوصلت له اللجنة الإستشارية خاصة بعد معرفة مجموعة من الأشخاص أنه لن يكون لها حظ في نتائج الحوار بحسب قوله.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن رئيس المجلس الرئاسي يسعى للبقاء في منصبة بأي ثمن كان، معتقداً أن الثنائي السراج ومعيتيق لديهم نيه وخطة لتنفيذ لعبة ما فتحركاتهم مكشوفة ومرصودة وفقاً لتعبيره.

وعلق على البيان الصادر من حزب العدالة والبناء والموجه للصادق الغرياني قائلاً:” تفاجئنا بالبيان، مالذي صرح به الصادق الغرياني؟ قال من يشارك في الحوار لا يمثل الليبين ووجودهم هو على مقاس البعثة وهذه حقيقة لا أحد ينكرها، وقال إن ما يحدث ليس حوار بل صراع لتقاسم السلطة كما جرى في الصخيرات”.

وتابع:” ماذا تريدون من الغرياني أن يخرج ويقول ؟ هي يتكلم بما يطلبه المستمعون ؟ لا يحتاج الشيخ الصادق دفاع ولكن اتقرب من الله بدفاعي عنه لأنه من أولياءه، والمقاربات السياسية لا تعني الانبطاح والإستسلام والاستماع لستيفاني حتى لا تبعدنا عن الحوار.. كنت أتمنى من حزب العدالة والبناء الخروج ببيان عن دواء السرطان ووزارة الصحة”.

كما أكد على أن فطاع الصحة يعاني من فساد واضح للجميع، داعياً رجال الأعمال الذين يقومون بفتح الإعتمادات ولديهم الاموال بإنشاء مصانع للأدوية والمساعدة في حل هذه الأزمة.

واختتم حديثه قائلاً إنه لا سلام إلا بعد معاقبة كل من أجرم في حق ليبيا والشعب الليبي، مطالباً بضرورة محاكمة من وصفهم بـ”ديناصورات وليامز”.

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