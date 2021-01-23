بغداد – أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، تخصيص 20 مليون دولار لتأمين “المنطقة الدولية” المعروفة بالمنطقة الخضراء.

وذكرت السفارة في بيان صحفي: “خصصت الولايات المتحدة ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية، ويشمل هذا الدعم تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة”.

وأضافت: “قدم اليوم العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة العراقية الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية”.

وتابعت السفارة: “يمثل هذا التسليم إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية”.

المصدر: RT

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