ألمانيا – صرح والد النرويجي إيرلينغ هالاند، بأن بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد ناديان تقليديان، يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ كبير، وذلك في ضوء ما تردد حول رغبة الأخير في ضم نجله.

وارتبط اسم هالاند (19 عاما) بمغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بعد موسم ونصف فقط من انضمامه، في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها على الصعيدين المحلي والقاري.

ويسعى أكثر من ناد للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إضافة إلى وجود أنباء تفيد بأن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يضع عينيه على اللاعب.

وقال إنجي هالاند والد “الفتى الذهبي”، في تصريحات لصحيفة “سبورت 1” الألمانية: “مانشستر يونايتد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، النادي لديه مشروع جديد ويسير بخطوات جيدة، لكن إجراء مقارنة الآن ليس بهذه السهولة لأنه (إيرلينغ) يلعب بالفعل في دورتموند”.

وأضاف: “يونايتد ودورتموند ناديان تقليديان للغاية، يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ كبير”.

وختم إنجي هالاند حديثه، قائلا: “مانشستر يونايتد ناد نفتخر به، تماما مثل دورتموند في ألمانيا”.

يذكر أن نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سطع بعد أن انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد بالذات، قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي عام 2003، وارتدى قميص “الشياطين الحمر” لأول مرة في ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، عندما كان “صاروخ ماديرا” يبلغ من العمر 18 عاما.

المصدر: وكالات

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