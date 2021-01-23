لبنان – أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية امس بأن دولة عربية ستوافق رسميا في المستقبل القريب على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن لبنان سيصبح قريبا رابع دولة عربية تعتمد اللقاح الروسي، بعد الجزائر وفلسطين والإمارات.

كما تم تسجيل “سبوتنيك V” حتى الآن في كل من الأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان وهنغاريا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: نوفوستي

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