ألمانيا – وصلت سفينة “الأكاديمي تشيرسكي” الروسية لمد الأنابيب، اليوم السبت، إلى ميناء فيسمار الألماني حيث كانت ترسو سابقا سفينة “فورتونا” المشاركة في تنفيذ مشروع السيل الشمالي 2″.

وفي 21 يناير، انطلقت “الأكاديمي تشيرسكي”، التي يتوقع أن تقوم بإتمام مد أنابيب الغاز في إطار المشروع المذكور، من سواحل مقاطعة كالينينغراد قاصدة فيسمار، فيما لا تزال سفينة “فورتونا” باقية لليوم الثاني على التوالي في منطقة مد الأنبوب جنوبي جزيرة بورنهولم.

وكانت مديرية الملاحة البحرية الدنماركية أفادت سابقا بأن “فورتونا” وسفينتين روسيتين أخريين، ستقوم بأعمال مد الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة، اعتبارا من 15 يناير.

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت هذا الأسبوع، العقوبات ضد روسيا، مع فرض العقوبات ضد سفينة “فورتونا” ومالكتها شركة “كا في تي – روس”.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، ولم يبق إلا مد 120 كم من الأنابيب في مياه الدنمارك وأكثر من 28 كم في مياه ألمانيا، لكن “السيل الشمالي” يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات، ويأتي ذلك في وقت تسعى الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال في أوروبا.

المصدر: “تاس”

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