ليبيا – أكد الطبيب الليبي عضو إحدى فرق الاستجابة والرصد التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا في طرابلس رمزي أبو ستة أن جهات حكومية عدة على رأسها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعًا موسعًا في وقت سابق، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بالفيروس في دور رعاية المسنين، بهدف وضع خطة عمل عاجلة للحد من تفشّي المرض.

أبو ستة وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أشار إلى أن الاجتماع تمخض عن لجان لتنفيذ زيارات ميدانية للدور، لافتًا إلى أن دور المسنين ليست كثيرة في ليبيا، ما يساعد على عملية الإشراف عليها والسيطرة على المرض.

وأشار إلى أن اللجان بدأت عملها، منوّهًا إلى قرار لوزارة الصحة يتعلق بإعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية لمكافحة كورونا في البلديات، وتغيير تسميتها من لجان استشارية إلى لجان تنفيذية ومنحها صلاحيات لذلك، لافتًا إلى أن الإجراءات قد تعرقلها قلة الإمكانيات لتسهيل عمل اللجان.

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