طهران – بحث وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان، السبت، مع رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقاء همتي وكيروبيان، في طهران، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية.

وأعرب همتي عن تطلع طهران إلى تطوير العلاقات مع يريفان، مشيرا إلى رغبة رجال الأعمال الإيرانيين في التصدير إلى أرمينيا.

وقال إن الاقتصاد الإيراني يشهد تحسنا رغم العقوبات المفروضة، معربا عن ثقته بأن هذه العقوبات لن تستمر.

وأوضح أن قيمة صادرات إيران إلى أرمينيا في الأشهر الـ 10 الماضية بلغت 260 مليون دولار، مشيرا أن هذا الرقم يشكل أقل من 30 بالمئة مما استوردته طهران من يريفان.

وأكد همتي، ضرورة إيجاد سبل من أجل تحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

من جهته، أبدى كروبيان رغبة أرمينيا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار مع إيران، بحسب المصدر نفسه.

ودعا كروبيان، رئيس البنك المركزي الإيراني إلى زيارة يريفان، من أجل بحث العلاقات المصرفية بين البلدين.

الأناضول

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