أمريكا تحث الصين على الكف عن الضغط على تايوان

أمريكا تحث الصين على الكف عن الضغط على تايوان

واشنطن – دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين، أمس السبت، إلى الكف عن الضغط على تايوان، بعد أن قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات صينية انتهكت أجواءها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والدخول في حوار هادف مع ممثلي تايوان المنتخبين ديمقراطيا”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، أن 8 طائرات قاذفات قنابل و5 طائرات مقاتلة صينية، دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

المصدر: رويترز

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