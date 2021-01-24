ماليزيا – فاز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020، وذلك بحسب تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نال سون هذه الجائزة بعد تفوقه على الإيراني مهدي تاريمي، مهاجم فريق بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان، مدافع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي جاء ثالثا.

وتقدم هذه الجائزة للاعب صاحب المستوى الأفضل بين المحترفين خارج القارة، وذلك على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وكان سون قد فاز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ثم تألق مجددا خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفا مع نادي توتنهام.

وحصل النجم الكوري الجنوبي، البالغ من العمر 28 عاما، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوج سون بعدة جوائز خلال مسيرته الاحترافية، أهمها حصوله على جائزة أفضل لاعب في توتنهام للموسم (2020-2019)، وأفضل لاعب في كوريا الجنوبية للعام 2020، وتتويجه بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لصاحب أفضل هدف.

المصدر: وكالات

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