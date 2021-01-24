ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سكان القره بوللي على مشاركتهم أمس السبت في انتخابات المجلس البلدي، مشيدةً بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية.

البعثة رحبت في بيان لها نشرته على موقع التراصل الاجتماعي “تويتر” بجولة الإعادة في مركزي اقتراع في سواني بن آدم لانتخابات 7 يناير.

وأكدت على أهمية الشفافية والنزاهة في كل انتخابات المجالس البلدية، لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة لجميع الناخبين الليبيين، وخاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

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