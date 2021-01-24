الولايات المتحدة – أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، في محادثة مع نظيره الياباني، نوبو كيشي، إن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن “وزير الدفاع أوستن أكد مجددا أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية تشمل جزر سينكاكو، وأن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي”.

وتشير هذه المادة من المعاهدة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة واليابان الدفاع عن نفسيهما بشكل مشترك، في حال تعرضت إحداهما إلى تهديد عسكري.

المصدر: نوفوستي

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