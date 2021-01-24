ليبيا – رأى مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر أن التوجه مباشرة نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية هو الأفضل والأجدى الآن، من أجل استقرار ليبيا وإعادة السيادة لها.

التويجر أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنه على البعثة وملتقى الحوار إعادة النظر في مسار تشكيل سلطة حكومة الآن، وألا يساهموا في فصل جديد من فصول الانقسام والتشظي يخدم مصالح الدول المتصارعة حول ليبيا.

وقال: “مدة هذه الحكومة المزمع تشكيلها لن تقل عن 4 سنوات وليس كما يُقال عشرة أشهر فقط كما هو حال حكومة السراج؛ لذا أدعو كافة المترشحين إلى سحب ترشيحاتهم والدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن يريد الترشح فعليه أن يتقدم في انتخابات عامة”.

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