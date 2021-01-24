ليبيا – رحّبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الليبيين، في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية في بوزنيقة يومي 22 و 23 من يناير الجاري.
مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة صرح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.
وأشاد المصدر في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة، خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة، بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.
وأعرب المصدر عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيسهم في حلحلة الأزمة الليبية، ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصّة فيما يتّصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.