ليبيا – رحّبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الليبيين، في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية في بوزنيقة يومي 22 و 23 من يناير الجاري.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة صرح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.