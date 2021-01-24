الحكومة السودانية ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهرين

الحكومة السودانية ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهرين

السودان – أعلنت الحكومة السودانية، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين.

ووجهت وزارة المالية محطات الخدمة، في منشور اطلعت عليه الأناضول، برفع أسعار البنزين إلى 127 جنيها (2.3 دولار بالسعر الرسمي) للتر البنزين، من 121 جنيها ( 2.2 دولار).

وعدلت وزارة المالية أسعار لتر الديزل إلى 115 جنيها (2.08 دولار) للتر، مقابل 112 (2.03 دولار).

وبرر وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد، التعديل الجديد لأسعار الوقود بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونفى حامد في تصريح للأناضول، أن يكون تدهور سعر صرف الجنيه السوداني سببا في التعديل الأخير لأسعار الوقود.

وكانت الحكومة السودانية رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع الدعم عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية.

الأناضول

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