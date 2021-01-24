روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية تتابع تحركات مدمرة “دونالد كوك” الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة والتي دخلت اليوم السبت إلى مياه البحر الأسود.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع للوزارة، في بيان: “بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود متابعة تحركات مدمرة دونالد كوك التابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة والمزودة بالصواريخ الموجهة بعد دخولها يوم 23 يناير 2021 إلى مياه البحر الأسود”.

وتحمل مدمرة “دونالد كوك”، التي دخلت الخدمة في القوات الأمريكية عام 1997، عشرات الصواريخ المجنحة من “توماهوك” القادرة على حمل رؤوس نووية.

ويتكون طاقم هذه السفينة العسكرية من 337 شخصا بينهم 23 ضابطا.

المصدر: وكالات روسية

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