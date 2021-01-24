ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت بمكتبه في العاصمة طرابلس مع وفد من المنطقة الجنوبية.

الوفد ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس كل من عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، وعميد بلدية وادي عتبة عبدالرحمن الصالحين، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب منصور السريتي، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية هم اله الكوني، وحسن موسى، ورضوان طبيقة الحسناوي، والدكتور الطيب الخيالي، والدكتور ماتكو مصطفى نينو.

وتناول الاجتماع مجمل أوضاع واحتياجات المنطقة الجنوبية، حيث أكد السراج أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق، ويقع الجنوب في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي استؤنفت برامجه مؤخرًا، بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن، وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة، وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد.

واستمع السراج لما عرضه أعضاء الوفد من تصورات تناولت مشاكل الجنوب بأبعادها المختلفة.

وناقش ما عرضوه من مطالب، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وأصدر تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد، داعيًا إلى التواصل بين البلديات ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة آلية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.

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