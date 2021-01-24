ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية التي اتفق على إجراءها في 24 ديسمبر 2021 ترسيخاً للديمقراطية وبناء الدولة المدنية وكان في استقباله رئيس المفوضية عماد السايح وأعضاء المفوضية.

السراج والسايح بحثا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وشملت زيارة رئيس المجلس جولة للمقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص وأكد على استعداد حكومة الوفاق لتسخير كافة الامكانيات،لتتمكن المفوضية من أداء عملها وانجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي خصص إلى حد الآن 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل كما أن المفوضية كانت قد انتهت من عملية تسجيل الناخبين حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الانتخابي آنذاك المليونين ونصف المليون ناخب وناخبة، الأمر الذي يعزز دعم المواطن الليبي بقوة لهذا المسار.

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