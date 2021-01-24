ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عن الجنوب على السعيدى بضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوي، رافضًا ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدي البرلمان ومجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.

السعيدي أكد في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأحد عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، مشيرًا إلى أن إقليم فزان سيتخذ موقفًا من هذا التوزيع غير العادل والذي بات يشكل خطرًا على الإقليم وأهله.

ولفت إلى أن إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزًا للسلام والاقتصاد والمعرفة، وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الأخرى، مؤكدًا أن الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة، ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة.

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