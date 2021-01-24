ليبيا – قال السفير الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل، في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية، والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار.

السفير الأمريكي أشار في بيان له بحسب المكتب الإعلامي التابع للسفارة إلى أنه قد آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة، من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي، والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا.

وحث الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، مبديًا ارتياحه مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري.

وأكد على أنه أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام.

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