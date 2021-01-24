مصر – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قطاع السكة الحديد يتم رفع كفاءته وميكنته، موضحا أنه وجه بأن لا يكون هناك قطار قديم على السكة، ولكن لظروف كورونا سيتم تأجيل ذلك إلى نهاية 2021.

وأضاف السيسي: “مش هتلاقوا عربة قديمة على السكة، وابقوا حاسبوني على كلامي”.

ورد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قائلا: “بحلول ديسمبر 2021 لن تكون هناك عربة قديمة على السكك الحديدية”.

وأوضح السيسى، أنه بنهاية العام الحالي لن تكون هناك عربة أو جرار(قاطرة) قديم، إضافة إلى تطوير المحطات.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت.

المصدر: RT

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