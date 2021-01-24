بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، وضع خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب يوميا، من حقول النفط والغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار جنوبي البلاد.

وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن” الوزارة أعدت خططا جديدة (لم يحدد توقيتاتها)، لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر من حقول تلك المحافظات”.

وأوضح يونس أن “كميات الغاز المستثمرة حاليا تصل الى أكثر من ألف وخمسمائة مليون متر مكعب قياسي في اليوم الواحد”.

وتتضمن الخطة، إنتاج أكثر من 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من حقل أرطاوي الغازي في البصرة، وأكثر من 500 مليون قدم مكعب قياسي من حقول محافظتي ميسان وذي قار الغازية.

وتتعاظم احتياجات العراق من الغاز المصاحب، سواء لاستخدامه في توليد الطاقة، أو للاستخدامات الصناعية والمنزلية، إذ تشهد وفرة السلعة عجزا في السوق المحلية.

وأكد المسؤول النفطي، أن “الإنتاج الوطني من مادة الغاز لا يكفي لسد الحاجة الفعلية للبلاد لتزويد جميع المحطات الكهربائية، لذا نعمل على استيراد الكميات المتبقية من إيران”.

كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

ما يزال العراق يستورد الغاز المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء الغازية من إيران عبر أنبوبين بواقع نحو 5 ملايين متر مكعب في اليوم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

الأناضول

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